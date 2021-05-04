Hekimhan'da sahur davulu geleneği devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hekimhan'da sahur davulu geleneği devam ediyor

Hekimhan'da sahur davulu geleneği devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde görevlendirilerek vatandaşları sahura uyandıran davulcular, eski Ramazan geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde görevlendirilerek vatandaşları sahura uyandıran davulcular, eski Ramazan geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.

Ramazan ayı içerisinde geceleri sahur vaktinde sokak aralarında davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları uyandıran Ramazan davulcularından Erol Arı, yıllardır Hekimhan'da Ramazan davulu çalıyor. Ramazan davulcusu Erol Arı, işinin çok keyifli ve eğlenceli olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan olumlu yönde tepkiler aldığını, sevgi ve güler yüzle karşılandığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Hasan Özhan ise iki yıldan beri Ramazan ayını salgın nedeniyle buruk geçirdiklerini söyleyerek, "Pandemi sebebiyle 2 yıldır bayramları yaşayamıyoruz. İftara misafir davet edemiyoruz. En azından geceleri sahura Ramazan davulcusu ile uyanmak bir nebze olsun eski geleneklerimizi yaşamamıza vesile oluyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi. - MALATYA

Hekimhan'da sahur davulu geleneği devam ediyor
Hekimhan'da sahur davulu geleneği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Feyza Aktan Burak Sergen Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hekimhan'da sahur davulu geleneği devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:57:37. #1.14#

title