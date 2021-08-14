Hekimhan'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
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Hekimhan'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı

Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evleri su bastı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evleri su bastı.

İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş ile Belediye Başkanı Turan Karadağ, su taşkını nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Öztaş, vatandaşların uğradığı zararın devletin imkanları ile en kısa sürede telafi edileceğini belirterek, "Ben sel dolayısıyla mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bu felaketten daha büyüğünü göstermesin. Yetkililer en kısa sürede burada olacak. Vatandaşlar istedikleri zaman gelip sıkıntılarını iletebilirler. " diye konuştu.

Karadağ ise selden zarar gören vatandaşların mağdur edilmeyeceğini dile getirdi, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Selden etkilenen evlerde de inceleme yapan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karadağ, "Belediye olarak selin hemen ardından tüm imkanlarımızla sahaya indik. Can ve mal kaybının olmaması en büyük mutluluğumuz. Selden zarar gören vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Güvenç Mahalle Muhtarı Feyzullah Çelebi ise yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından evleri su bastığını aktararak "52 yaşındayım böyle bir yağış görmedim. Mahallemizin içinde geçen Kurbağa Deresi taştı ve evlere doldu. Evler oturulamaz durumda. Kaymakamımız ve belediye başkanımız bu zor günümüzde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. "

Öte yandan sel sularından yavrularını sırtına a

Hekimhan'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Hekimhan'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Hekimhan'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Hekimhan'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar

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