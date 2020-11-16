Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı

47 yaşındaki Amerika'lı model Heidi Klum, geçen sene evlendiği 31 yaşındaki müzisyen kocası Tom Kaulitz ile doğum günü için duşta çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek video çekti. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Heidi Klum, eşi TomKaulitz ile sosyal medya hesabından cesur bir paylaşım yaptı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili, son olarak birlikte banyo yaptıkları anı paylaştı. Eğlenceli halleri dikkat çeken çiftten Kaulitz, bir ara kadrajdan uzaklaşan eşinin göğüsleri gözükmesin diye elleriyle kapattı. Çiftin kısa sürede gündem olan videoları 1 buçuk milyona yakın görüntülenme aldı.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMIŞLARDI

Koronavirüse salgınından dolayı vakitleri evde geçiren ikili, geçtiğimiz günlerde belirti gösterdiklerini söyleyerek test yaptırmış ve negatif çıkmıştı. Aralarında 16 yaş fark olan çiften Klum, daha önce yaptığı bir açıklamada eşinin kendisini sürekli dinlediğini ve bir sıkıntı olduğunda elinden geleni yapmaya çalıştığını söylemişti.