Heidi Klum Kendisinde 16 Yaş Büyük Sevgilisiyle Teknede Aşk Tazeledi

Dünyanın en ünlü süpermodellerinden biri olan Heidi Klum, Alman model ve sunucu, 28 yaşındaki sevgilisi Tom Kaulitz ile birlikte Cannes'dagörüntülendi.

KUSURSUZ VÜCUDUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Renkli bikinisi ve fiziğiyle kusursuz görünen Klum, tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Görüntülendiklerinin farkında olmayan Klum ve müzisyen sevgilisi, denizin ortasındaki lüks yatta dakikalarca sarılıp öpüştüler.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Aralarında 16 yaş bulunan çift, kimseye aldırış etmeden tatillerinin tadını çıkardı. Mart ayından beri Kaulitz ile birlite olan 4 çocuk annesi Heidi Klum, 3 yıl boyunca Vito Schnabel ile birlikteydi.

İşte çiftin tekne tatilinden kareler...