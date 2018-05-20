Heidi Klum Kendisinde 16 Yaş Büyük Sevgilisiyle Teknede Aşk Tazeledi
44 yaşındaki eski model ve sunucu Heidi Klum, sevgilisi Tom Kaulitz ile çıktığı gemi tatilinde dolu dizgin aşk yaşıyor.
Dünyanın en ünlü süpermodellerinden biri olan Heidi Klum, Alman model ve sunucu, 28 yaşındaki sevgilisi Tom Kaulitz ile birlikte Cannes'dagörüntülendi.
KUSURSUZ VÜCUDUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Renkli bikinisi ve fiziğiyle kusursuz görünen Klum, tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Görüntülendiklerinin farkında olmayan Klum ve müzisyen sevgilisi, denizin ortasındaki lüks yatta dakikalarca sarılıp öpüştüler.
KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Aralarında 16 yaş bulunan çift, kimseye aldırış etmeden tatillerinin tadını çıkardı. Mart ayından beri Kaulitz ile birlite olan 4 çocuk annesi Heidi Klum, 3 yıl boyunca Vito Schnabel ile birlikteydi.
İşte çiftin tekne tatilinden kareler...
YORUMLAR (2)
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Haberin başlığı yanlış yazılmış 16 yaş büyük değil küçük olacaktı:))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Amerika beni aradı bi daha olmaz abi dediCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır