Heidi Klum, 16 Yaş Küçük Sevgilisiyle Teknede Aşka Geldi
Hafta sonu bir galada basının karşısına el ele çıkan Alman model Heidi Klum ve 16 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz, çıktıkları tekne turunda samimi bir şekilde görüntülendi.
Alman model Heidi Klum (44), Alman müzik grubu Tokio Hotel'in gitaristi Tom Kaulitz (28) ile birlikte Fransa'nın Cannes kıyılarında yat ile turlarken görüldü. Tom Kaulitz-Heidi Klum ikilisinin yattaki yakınlıkları dikkati çekti.
GALADA EL ELE ÇIKMIŞLARDI
İkili, hafta sonu Cannes Film Festivali çerçevesinde düzenlenen amFAR Galası'nda basının karşısına ilk kez el ele çıkmıştı.
KOY KOY GEZİYORLAR
Çiçeği burnunda aşıklar, aylardır Meksika'dan Florida'ya koy koy geziyor.
İkili böyle görüntülendi;
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