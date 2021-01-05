Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu. Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? Hedefim Sensin konusu nedir?

Sinema severlerin komedi türünde gişe rekoru kırmasını sağlayan Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu oldukça dikkat çekiyor. 2018 yılında yayınlanan ve izleyenleri kahkahaya boğan Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? Beyazperdenin en sevilen filmi Hedefim Sensin konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün olduğu 2018 yapımı film 30 Kasım tarihinde vizyona girmişti. Yapımcılığını BKM 'nin yaptığı filmin senaristliğini Ata Demirer yapıyor. Bir çok ünlü ismi bir araya getiren komedi filmi Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir? Hedefim Sensin konusu nedir? bir hayli merak edilmekte. İşte Hedefim Sensin oyuncuları ve konusu!

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Komedi türünde sinema severlerle buluşan Hedefim Sensin'in senaristliğini yapan Ata Demirer aynı zamanda Demet Akbağ ile filmin başrollerini paylaşmakta. Diğer bir tarafta Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, Tarık Ünlüoğlu, İlker Aksum, Erkan Can, Hakan Salınmış, Hande Dane filmin kadrosunda bulunmaktadır.

HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Filmin kahramanı Zekeriya Taştan, İstanbul'un sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlamaktadır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya, bir gün hiç konuşmaması gereken bir yerde kendini tutamaz. Ancak bu durum başına dert olur ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Yeni yuvası Gökçeada se onun için adete dönüm noktasıdır. Gökçeadaya'ya ayak basması ile birlikte, Yarım Hasan'ın, Hafize'nin ve Leyla'nın hayatı da bir hayli değişime uğrar.