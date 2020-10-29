Hedefim Sensin filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimler?
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Hedefim Sensin filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimler?

29.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:48
Hedefim Sensin filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı Hedefim Sensin filmi oyuncuları kimler? Hedefim Sensin filmi konusu nedir? Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin hangi kanalda yayınlanacak? Star TV'de saat kaçta başlıyor?

Hedefim Sensin filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım, Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde çekildi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi tüm detayları ile haberimizde.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hedefim sensin filmi bugün akşam yani 29 Ekim 2020 Perşembe akşamı saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek. Akşam saat 8'de bu filmi izleyebilirsiniz.

Hedefim Sensin filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimler?

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu 'Hedefim Sensin' filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Gonca Vuslateri

Tarık Ünlüoğlu

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