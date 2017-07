AHMET ÖZLER - 23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı mağlup ederek kupayı kazanan Türkiye Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Can Aksu, "Önümüzdeki sene dünya şampiyonası var. Orada da aynı başarıyı gösterip bayrağımızı göklere çıkartmak istiyoruz." dedi.



Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük avantajlarının Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin hemen ardından şampiyonanın başlaması olduğunu, oyuncularının hazır halde 15 günlük bir kampla İspanya'ya gittiğini söyledi.



Daha önceki şampiyonalarda hep son anda kaybedilen finalleri hatırlatan Aksu, oyuncularının da kendisinin de bu defa bunu başarmak için gittiklerini ve başardıklarını, bu nedenle çok mutlu olduklarını ifade etti.



Oynadıkları maçların öncesini, maç anını ve sonrasında yaşadıklarını tek tek anlatan Aksu, her maçta çok heyecanlandıklarını, şampiyon olacaklarına inandıklarını ve geriye düştükleri hiçbir maçı bırakmadıklarını kaydetti.



"Bu jenerasyon altın bi·r jenerasyon"



Türk bayrağını çektirip İstiklal Marşı'nı okutmanın gurur verici olduğuna değinen Aksu, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki sene dünya şampiyonası var. Orada da aynı başarıyı gösterip bayrağımızı göklere çıkartmak istiyoruz. Ona en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir derece yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Hedef dünya şampiyonluğu. Bu jenerasyon altın bi·r jenerasyon. Bundan sonra Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın önü çok açık. Alttan gelen gençlerimizin de önü açık. Biliyorsunuz onlarda dünya ikincisi oldu, geçen yılda Avrupa birincisi olmuşlardı. İyi bir jenerasyon daha geliyor. Bu oyuncuları bir araya getirdiğimizde önümüzdeki 10 yılın takımı kurulur diye düşünüyorum. Bundan sonra çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Biraz dinlenip teknik ekip olarak önümüzdeki senenin planlamasını yapmamız gerekiyor. Gerçekten zor bir süreç dünya şampiyonası. Yapılacaklarla ilgili programlar yapacağız."



" Cumhurbaşkanı tebrik etti"



Avrupa şampiyonu olduklarında kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığını ve tebrik ettiğini aktaran Aksu, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Gençlik ve Spor Bakanı, Federasyon Başkanı ve diğer yetkililerle özellikle Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile ailesine teşekkür etti.



Avrupa şampiyonu olmalarının ülkede sevinçle karşılandığını ve ses getirdiğini belirten Aksu, hem salonlara daha çok taraftar geleceğini hem de takımların ve federasyonun sponsor açısından önünün açılacağını söyledi.



Maçların televizyonlarda yayınlanmasının ve daha geniş kitlelere ulaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Aksu, engelli insanları salonlara çekmek için çalıştıklarının altını çizdi.



"Önemli olan hayata tutunmak"



Aksu, ailelere büyük işler düştüğüne değinerek, "Lütfen kimse çocuğundan utanmasın. Engeli olmak onların suçu değil. Bu heresin başına gelebilir. Benim de başıma gelebilir. Şu anda engelli değilim ama olacak bir potansiyelim. Yarım saat sonra başımıza ne gelecek belli değil. Herkesin başına gelebilir. Önemli olan hayata tutunmak. Özellikle aileler bu konuda daha çok duyarlı olsunlar. Sadece basketbol değil. Bizim federasyonumuzda 19 tane branş var." dedi.



"Muhteşem bir birlik içerisindeydik"



Avrupa şampiyonasına katılan ekibin arasındaki diyaloğa ve duyulan heyecana vurgu yapan Aksu, şunları kaydetti:



"Sporcularımızla muhteşem bir birlik içerisindeydik. Hatta orada totemlerimiz bile oldu. Her sabah kalkıp kaldığımız otel etrafında turlar atardık, alışveriş yapardık. Her gün aynı şeyleri yaptık. Latife bunlar ama biz her gün aynı şeyleri yaptık. Hatta final maçında enteresan bir olay yaşadım. Maçın son dakikalarında oyuncu değiştireceğim, işte sayıyorum oradan, Selim, Kaan ve Deniz diyorum, baktım Deniz yok. 'Deniz nerede ne oldu?' dedim, 'Hocam Deniz ambulansta, kalbi sıkıştı dayanamadı' dediler. Şaşırdım, oyuncu da değiştirmem lazım. 'Deniz'i çağırın gelsin' dedim. Deniz ambulanstan çıkıp arabasına binip geldi oyuna girdi. Böyle enteresan bir anımız oldu. Bu bayrak için çocuklar her şeyini feda edecek durumdalar. Deniz'in ambulanstan çıkıp gelmesi bir bayrak, vatan sevgisidir."



Elde ettikleri şampiyonluğu şehitlere, ailelerine, gazilere ve Türk halkına armağan ettiklerini belirten Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Orada gerçekten çok ağladık. Dünya şampiyonluğunu da armağan etme şansımız olur diye düşünüyorum."