Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı

02.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:25

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi (Büyük Rönesans Barajı) konusunda, Etiyopya ve Mısır'ın tutumlarındaki farklılaşmanın, ülkesinin Afrika Birliğinin gözetiminde müzakereleri...

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi (Büyük Rönesans Barajı) konusunda, Etiyopya ve Mısır'ın tutumlarındaki farklılaşmanın, ülkesinin Afrika Birliğinin gözetiminde müzakereleri sürdürme ve Birliğin uzmanlarına daha büyük rol verme konusunda ısrarcı olmasına yol açtığını söyledi.

Abbas, 3 silahlı hareketi içerisinde barındıran Devrimci Cephesi temsilcileri ile Hedasi Barajı müzakerelerinde gelinen noktayla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

-"Barajın Sudan'a faydaları zararlarından daha büyük"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu

Abbas, görüşmenin ardından Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Hedasi Barajı konusundaki müzakerelerin son turunda, Mısır ve Etiyopya arasında tutum farklılığı meydana geldi. Bu nedenle Sudan, Afrika Birliği gözetiminde ve Birlikten uzmanlara daha büyük rol verilen farklı bir yöntemle sürdürülmesinde ısrarcı oldu." ifadesini kullandı.

Hedasi Barajı'nın Sudan halkını ve hükümetini ilgilendiren önemli bir sorun olduğunun altını çizen Abbas, barajın ülkenin ekonomik ve sosyal geleceği üzerindeki etkisinin Afrika Boynuzu ve Nil Havzası'ndaki jeopolitik etkilerin ötesinde olduğunu kaydetti.

Abbas, ülkesinin Hedasi Barajı krizindeki tutumunun, Etiyopya'nın başkalarına zarar vermeden bağlayıcı ve nihai bir anlaşma imzalaması gerektiğine dayandığını ifade etti. Yasir Abbas, "Hedasi Barajı'nın Sudan'a faydaları zararlarından daha büyük. Hedasi ile Sudan'daki Rusayris Barajı arasında günlük bilgi paylaşımını kapsayan zorunlu ve bağlayıcı bir anlaşma olmazsa faydalar büyük risklere dönüşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un Güney Afrika, Etiyopya ve Mısır hükümetlerine baraj müzakereleriyle ilgili mesajlar gönderdiğini aktardı.

-"Sudan, müzakerelerde başka bir devletin karşısında yer almıyor"

Devrimci Cephesi liderlerinden Tom Hajo da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devrimci Cephesi'nin Hedasi Barajı müzakerelerindeki pozisyonunun Sudan'ın çıkarını aramak olduğunu söyledi. Hajo, "Sudan, bu müzakerelerde bir ülke lehine başka bir ülkenin karşısında yer almıyor." dedi.

3 ülke için tatmin edici ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması

Sudan hükümetine bağlı Hedasi Barajı Yüksek Komitesi, 9 Kasım'daki toplantısında Afrika Birliği çatısı altında üç ülke için tatmin edici ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için Afrika Birliğinden uzmanların sürece daha fazla katkı sağlaması konusunda görüş birliğine varmıştı.

Sudan, geçen ay geçmiş toplantılardaki müzakere yöntemlerinin faydasız olduğu ve Sudan'ın Afrika Birliği uzmanlarına daha fazla rol tanınacak yeni bir yaklaşımla müzakerelerin sürdürülmesi teklifine cevap alınamaması üzerine bakanlar seviyesinde gerçekleştirilen görüşmelere katılmama kararı almıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor. Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor. Addis Ababa yönetimi, barajın bölge ülkelerine zarar vermeyeceğini savunuyor. Etiyopya, inşası bitmek üzere olan barajda temmuzda su tutmaya başlamıştı.

Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı
Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı
Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı
Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

İlgili Haberler

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü, İBB'den uyarı geldi: Lütfen su tüketirken özen gösterelim
İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü, İBB'den uyarı geldi: Lütfen su tüketirken özen gösterelim
Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü
Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Garo Paylan Murat Kurum Hulusi Akar Halife Hafter
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Terör Rusya Aralık Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hedasi Barajı müzakerelerinde fikir ayrılığındaki Sudan, Afrika Birliğine daha fazla rol verilmesinde ısrarcı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 18:25:22. #1.14#
title