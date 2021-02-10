HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)
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HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)

10.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:06
HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)

AİLE SAYISI 202 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 2018'de 19 yaşında Batman'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi Abdulhadi için...

AİLE SAYISI 202 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 2018'de 19 yaşında Batman'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi Abdulhadi için gelen Engin Atmeca ile 202 oldu. Kardeşini çok özlediğini ifade eden Atmeca, "Bayramda eve geldi. Batman'a yerleşti. Kardeşim 2018'de seçime 2 gün kala dağa kaçırdılar. Sorumlusu HDP'dir. Burada bazen ailelerin çocukları kaçarak ailelerine geliyorlar. Bunları gördüm, onun için geldim. Kardeşim gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Annem şu an hasta. O gelemediği için ben geldim. Annem 3 yıldır, kardeşim yüzünden şeker hastası olmuş. Onu görmek istiyor. Evine dönsün artık" dedi.

Serhat ÖZDEMİR-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,


HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)
HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)
HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)
HDP önündeki eylemde 527'nci gün; aile sayısı 202 oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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