Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
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Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 659'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 659'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 659'uncu gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması için çağrıda bulundu. Demir, "230 aile burada, 230 çocuk dağa mahkum eden HDP'dir. Bir milletvekili meclise gidince halkını savunuyor, bu 230 çocuk insan değil mi bir gün gelip te bu anneler neden ağlıyor diye sormadılar. Biz burada eylemimize devam ediyor, çocuklarımızı istiyoruz, başkada bir şey istemiyoruz. Kimsenin gücü yetmiyor bu bayrağı indiremez, Allah rızası için tüm milletvekillerine sesleniyorum, gelip bu anne babaların sesini duyun artık yeter. Ben oğluma sesleniyorum 26 tane çocuk geldi, devletimiz o kadar büyük bir devlet ki bir kelepçe vurmadan anne ve babaya teslim ediyor. Hangi parti olursa olsun biz canımızı istiyoruz, evladımızı istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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