HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (2)

26.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:27

5 YIL SONRA KIZLARINA KAVUŞTULAR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye (21), 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ifade işlemleri tamamlanan Mekiye Kaya, ailesine teslim edilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi. Hüseyin- Hüsniye Kaya çifti, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın sevincini yaşadı. Kaya çifti, kızlarına sarılıp, gözyaşı döktü.

Mücahit YOLCU- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA