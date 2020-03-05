HDP'nin MYK'de görev dağılımı yapıldı
Haberler » Politika » HDP'nin MYK'de görev dağılımı yapıldı - Haberler

HDP'nin MYK'de görev dağılımı yapıldı

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) sözcülüğüne, Mardin Milletvekili Ebru Günay getirildi.

05.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:00
HDP'nin MYK'de görev dağılımı yapıldı

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) sözcülüğüne, Ebru Günay getirildi.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen 4'üncü Olağan Büyük Kongre sonrası partinin belirlediği (MYK), Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Toplantıda, parti sözcülüğüne Mardin Milletvekili Ebru Günay getirildi. Yeni oluşturulan MYK'deki görev dağılımı ise şöyle:

"Kadın Meclisi Sözcüsü Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Genel Sayman Ömer Önen, Merkezi Örgütlenme Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca, Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Seçim İşleri Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İlknur Birol, Ekoloji Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, Emek Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Halklar ve İnançlar Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları Oruç, STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede"

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler