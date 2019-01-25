HDP'nin Mardin, Artuklu Belediye Başkan Adayı Nurettin Turgay Kimdir?

HDP'nin Mardin, Artuklu Belediye Başkan adayı Nurettin Turgay oldu. Peki, HDP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mardin, Artuklu Belediye Başkan adayı olan Nurettin Turgay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

NURETTİN TURGAY KİMDİR?

İlâhiyatçı Nurettin Turgay,5 Mayıs 1952'de Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nin Uluköy Beldesi'ndedoğdu. Kızıltepe Yüceli Köyü İlkokulu'nu (1965), Mardin İmam Hatip Lisesi'ni (1970), İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü'nü (1975) bitirdi. İmam, hatip ve vaiz olarak çalıştı. Yüksek lisansını 1991'de Dokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı'nda, "Kur'an Tefsirinde Şart Edatlarının Rolü" konulu teziyle tamamladı. Doktorasını 1995'te, Selçuk Üniversitesi SBE Temel İslâm Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı'nda "Arap Edebiyatında Kısa Hikâyecilik" adlı tezi ile yaptı. 1996'da Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent öğretim üyesi oldu, aynı yerde dekan yardımcılığı görevine bulundu.

İLK YAZISI 1975 YILINDA YAYINLANDI

Nurettin Turgay'ın ilk yazısı 1975'te Diyanet Gazetesi'nde yer aldı. Makale, hutbe ve şiirlerini Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet İlmi Dergi, Hakses, Fidan, Oku, Sur, Diyanet dergileri, Diyarbakır Söz gazetesi vs. yayımladı. Şamil İslâm Ansiklopedisi'nde çoğunluğu tefsir ağırlıklı yetmiş üç madde yazdı. Söz TV'de "İslâm ve İnsan" adlı bir program ve Diyarbakır Söz gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2018 genel seçimlerinde HDP (Halkların Demokratik Partisi) İzmir 1.Bölge Milletvekili Adayı olan Nurettin Turgay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Mardin, Artuklu Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.