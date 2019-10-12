HDP'nin küstah açıklamasına muhtarlardan tepki

12.10.2019 16:39

HDP'nin, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili küstah açıklamasına bir tepkide Keçiören Muhtarlar Derneği'nden geldi.



Keçiören Muhtarlar Derneği üyesi bir grup HDP önüne siyah çelenk bırakmasının ardından dernek başkanı Muhammet Ekrem Kılıç basın mensuplarına açıklamada bulundu. Başkan Kılıç, "İdeojileri farklı olsa da ortak kaygısı vatan olan tüm siyasi partiler ve üyeleri söz konusu ülke bütünlüğü, millet güvenliği olduğunda siyasi görüşlerini rafa kaldırıp tek yumruk olmaları gerekmektedir" dedi.



"Amaçlarının siyaset adı altında başka hesaplar yapmak olduğu gün yüzüne çıkmıştır"



Barış Pınarı Harekatı'nın sınır güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, "Ülkemizin bekası için sınırımızda konuşlanan teröristleri bertaraf etmek, sınır güvenliğimizi tesis etmek için Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatını kınama küstahlığını gösteren HPD'li milletvekilleri Suriye ile alakası ve sınır bağı dahi bulunmamasına rağmen bölgede askeri üssü bulunan Amerika, Fransa, Rusya, İran'a karşı sessiz kalmaları ekmeğini yedikleri Türkiye Cumhuriyetine, vekili oldukları millete dil uzatmaları amaçlarının siyaset adı altında başka hesaplar yapmak olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır" dedi.



"Siz hain olsanız da biz hepimiz Mehmetçiğiz"



Siyasi görüşlerin rafa kaldırılıp tek yumruk olunması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, "İdeojileri farklı olsa da ortak kaygısı vatan olan tüm siyasi partiler ve üyeleri söz konusu ülke bütünlüğü, millet güvenliği olduğunda siyasi görüşlerini rafa kaldırıp tek yumruk olmaları gerekmektedir. Tıpkı 1915 yılında Çanakkale'de, 1919 yılı Kurtuluş Savaşı'nda ecdadımızın Alevi, Sünni, Türk, Kürt demeden cepheye koştuğu gibi Kahraman Mehmetçiğimize geçmişten günümüze her zaman yaptıkları gibi bir sivilin dahi burnunu kanatmamak için gösterdikleri hassasiyet ile adına yakışır biçimde dosta güven düşmana korku salmak prensibiyle yürüttükleri operasyona karşı çıkıp havan topu ve roket ile hedef gözetmeksizin ülkemize yaptıkları saldırılarda içlerinde bebeklerinde bulunduğu sivil vatandaşlarımızı şehit eden, terör örgütüne ses çıkartmayan HDP'yi şahsımız ve temsil ettiğimiz mahalle sakinleri adına şiddetle kınıyor ve Keçiören ilçesindeki muhtarlar olarak bu tarz davranışlarda bulunanlara bugün, söz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Siz hain olsanız da biz hepimiz Mehmetçiğiz" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA