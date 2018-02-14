Hdp'nin Kapatılması İstemiyle Yargıtaya Başvuru

Vatan Partisi tarafından HDP'nin "devletin bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu, parti adına Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem yaptı. Senem, başvuru öncesi yaptığı açıklamada, HDP'nin, 11 Şubat 2018'deki 3. Olağan Büyük Kongresi'nde eski Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, Divan Başkanı Sırrı Süreyya Önder ve kongrede Eş Genel Başkan seçilen Pervin Buldan'ın Afrin harekatını eleştiren, Afrin'deki PKK-PYD'yi öven açıklamalar yaptığını söyledi.

Senem, ayrıca kongrede terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer aldığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bu densiz, gayrimeşru tavırlar dolayısıyla HDP yöneticileri hakkında soruşturma açtığını anımsattı.

Bu başvurunun önemli ancak yeterli olmadığını ifade eden Senem, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasi hayatında, Türk devletinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü için yürütülen mücadeleye karşı duran, onu arkadan harçerleyen, Türkiye düşmanlarını öven bir siyasi parti meşru değildir, gayrimeşrudur. O partinin hemen kapatılması icap eder. Bunu yapacak olan makam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Başsavcılığı görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu iş artık sürüncemede bırakılamaz."

Senem, bir gazetecinin "15 Temmuz Çatı davasına katılma talebiniz 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi" ifadesi üzerine, "O dava, Amerika'nın gladyosuna karşı yürüttüğümüz bu mücadelenin bir safhasıdır. Bizler o davada üzerimize düşen bütün görevi yürüteceğiz, FETÖ'ye karşı mücadelenin en önünde olacağız." dedi.