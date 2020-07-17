HDP, Mensur Işık hakkında ne karar aldı? Mensur Işık ne yapmıştı?
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HDP, Mensur Işık hakkında ne karar aldı? Mensur Işık ne yapmıştı?

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı öne sürüldü. HDP ise olayın ardından Işık hakkında kararını yazılı açıklamayla duyurdu. Peki, Mensur Işık olayı nedir? HDP ne karar verdi?

HDP, Mensur Işık hakkında ne karar aldı? Mensur Işık ne yapmıştı?
17.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:27

Ankara'da HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen olan eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı ve darp olayının hemen sonrasında eşinin hastaneye gitmesine engel olduğu iddiasının ardından HDP'den açıklama yapıldı. Mensur Işık ihraç mı edildi?

MENSUR IŞIK İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

HDP'den yapılan açıklamada, "Ebru Işık'ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık'ın savunması alınacaktır" denildi.

HDP, MENSUR IŞIK HAKKINDA NE KARAR ALDI?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Örgütlenen erkek egemenliği karşısında Kadın Mücadelesi Her Yerde diyerek her türlü şiddete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın yalnız değildir."

İşte Ebru Işık'ın karakolda verdiği ifade;

"Mensur Işık ile 17 yıldır evliyim, bu evlilikten 2 çocuğumuz var. Şu an kendisi HDP Muş milletvekilidir. Evlilik süresince zaman zaman kendisinin bana karşı tehdit ve hakaretleri oluyordu. Yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendim. Eşimle 20 gündür ayrı odalarda kalıyoruz.

"BU EV BENİM KİRASINI BEN ÖDÜYORUM"

15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine 'Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem' dedim. O da bana 'O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim, kirasını ben ödüyorum. Sen bu evde kalamazsın' dedi. Ben de odasından ayrıldım. Odama geçtim, eşyalarımı hazırlamaya başladım. Ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken 'Ben gitmiyorum, sen git bu evden' dedim.

"GÖZÜMÜN HALİNİ GÖRÜNCE KENDİSİ DE KORKTU"

Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Bana 'Sen beni sinirlendirdin, bu olayın sebebi sensin' tarzında ithamlarda bulundu. Gözümün halini görünce kendisi de korktu.

"EVİN KAPISINI KİLİTLEDİ, TELEFONU SAKLADI"

Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Sürekli psikolojik baskı yaptı. 155'i aramamı engellemek için telefonumu sakladı, bana vermedi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, 'Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim' dedi. Saat 14.00'e kadar evde kaldım.

"BU OLAYIN ADLİ VAKA OLMAMASI İÇİN UĞRAŞTI"

Ağrılarım artınca beni 25 km uzaklıkta Etimesgut'ta özel bir hastaneye götürdü. Sürekli, 'Doktora sana vurmadığımı, kaza olduğunu söyle' diyerek ısrarcı oldu.Yol boyu böyle söyledi. Bu olayın adli vaka olmaması için uğraştı. Doktora yaşadığım durumu anlattım. Bunun üzerine hastane 155'e bilgi vererek, polis çağırdı. Ekiple birlikte büro amirliğine gittim. Uzaklaştırma talebim vardır, önleyici tedbir kararı istiyorum. Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık'tan davacı ve şikâyetçiyim."

Kaynak: İHA

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