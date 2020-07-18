HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik istifa etti! Milletvekili Tuma Çelik neden istifa etti? SAeçim çalışmalarıyla ilgili düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik istifa partisinden istifa etti.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla harekete geçen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti

MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sabah'tan Kenan Kıran ve Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay şu şekilde yer aldı: Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadına rahatsızlık vermeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.