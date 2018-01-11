Hdp'li Zeydan'a Yeniden 8 Yıl Hapis, Avukatına Suç Duyurusu

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'Terör örgütüne yardım etme' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulmasının ardından, sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Zeydan'ı aynı suçlardan yeniden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı Mahsuni Karaman hakkında da duruşmadaki sözlerinden dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Temmuz 2017 günü yapılan karar duruşmasında, 'Terör örgütüne yardım etme' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan'ın avukatlarının başvurusu ile dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti. Bozma kararının ardından Abdullah Zeydan'ın yargılamasına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın önceki celsesine getirilerek savunması alınan Zeydan katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmayı ayrıca HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ahmet Yıldırım ile çok sayıda partili de izledi.

ZEYDAN, DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşmada ilk olarak gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, sanık avukatlarının hakimin reddine ilişkin talebinin üst mahkemece reddedildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, Abdullah Zeydan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile ifade vermek istemediğine ilişkin dilekçe gönderdiğini belirterek, sanığın kendi iradesiyle duruşmaya çıkmaması nedeniyle yokluğunda yargılamaya devam edileceğini söyledi. Söz hakkı verilen Cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, Zeydan'ın 'Suç ve suçluyu övme' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından beraatine karar verilmesini istedi. Abdullah Zeydan'ın, "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözlerinden dolayı 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 7 ayrı eyleme katıldığı için 'Terör örgütüne üye olma' suçlarından 8.5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın tutukluluk halinin de devamını talep etti.

AVUKAT: SAHTE CD SUNMUŞ OLABİLİRİM

Daha sonra söz alan Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman, geçen celse yargılamanın genişletilmesine dair 18 ayrı talepte bulunduklarını belirterek, sanığın askeri operasyonu engelleme girişimlerinde bulunduğuna ilişkin iddialara karşılık, olayla ilgili görüntülerin izlenmesini istedi. Bunun üzerine Karaman'ın mahkemeye sunduğu CD'deki görüntüler hakimler tarafından izlenerek tutanak altına alındı. Görüntülerin izlenmesinden sonra söz alan Mahsuni Karaman, görüntülerin uzman bilirkişi tarafından izlenmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi incelemesi ve yargılamanın genişletilmesi taleplerinin reddine karar verdi. Tekrar söz alan Abdullah Zeydan'ın avukatı Karaman sahte CD sunmuş olabileceğini, görüntülerin montaj olabileceğini belirterek, görüntülerin incelenmesini istedi. Mahsuni Karaman, "Muhalif siyasete karşı yapılan linç girişimine alet olan yargı zincirine katılmak istemiyorum. Milletvekili yargılamalarında gösterilen bu özensizlik, tutumsuzluk, bu etkisiz muhakeme sisteminin bir parçası da olmak istemiyorum. Benim nezdimde müvekkilim suçsuzdur, milletvekilidir, halkın meşru iradesinin temsilcisidir. Şu ana kadar taleplerimizin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, araştırılmadan reddedilmesi bizler açısından üzücüdür ve yargıya karşı güvenimizi sıfıra indirmiştir. Mahkemenizden talebim suçsuz olan müvekkilim ile ilgili beraat kararı vermenizdir. Aksi bir karar vermenizle bizim nezdimizde müvekkilimizin suçsuz olduğu inancına zerre-i miskal bir etki de olmayacaktır" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: SÖZLERİNİZ ÇOK İNCİTİCİ

Savunmanın ardından araya giren mahkeme başkanı, sanık avukatı Mahsuni Karaman'a sözlerinin çok incitici olduğunu söyledi. Söz alan avukat Karaman da "İncinmek iyidir" cevabı verdi. Mahkeme başkanı ve sanık avukatı arasında geçen diyalog, duruşma tutanağına da geçirildi.

BAŞKAN VE AVUKATLAR ARASINDA GERGİNLİK

Zeydan'ın avukatı Mehmet Emin Aktar'ın savunması sırasında da gerginlik yaşandı. Aktar'ın daha önce mahkumiyet kararı veren mahkemenin reddi konusundaki savunması sırasında araya giren mahkeme başkanı, "Çok can sıkıyorsunuz. Artık yeter. Hakim olabilirim, başkan olabilirim ama ben de insanım. Hukuk tartışmıyorsunuz" dedi. Bunun üzerine söz alan Mehmet Emin Aktar, "Duruşmada bulunmamdan rahatsızsanız, çıkabilirim" diye cevap verdi. Mahkeme başkanı ise "İnsanlar kendilerine çok fazla değer biçiyor. Niye rahatsız olayım? Daha önce verdiğimiz karar yok hükmündedir. Söz, yok hükmündedir. 2 tanığınızı dinledim. Tanıklardan bir şey çıkmayınca diğerinden siz vaz geçtiniz. Bana yüklenmeyin, savunmanızı yapın" dedi. Aktar ise "Sözümün kesilmemesini istiyorum" diyerek savunmasını yaptı.

ZEYDAN'A 8 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS

Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdullah Zeydan'ın 'Suçu ve suçluyu övme' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından beraatine karar verdi. Zeydan'ı 'Terör örgütüne yardım etme' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından yeniden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, Abdullah Zeydan hakkındaki karar kesinleştiğinde, bir örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'ne sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine de karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatı Mahsuni Karaman hakkında da duruşmadaki sözlerinden dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Duruşmayı izleyen HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, adliye önünde yaptığı açıklamada, "8 yılın üzerinde ceza verilen Abdullah Zeydan ile ilgili olarak beraat da tahliye de verilseydi, bu ülkede yargı sistemine dair düşüncelerimiz değişmeyecekti. İçeride yeni bir tiyatronun yeni bir perdesi oynandı. Avukatların yeni deliller sunmaları görmezden gelinerek, aynı karar verildi. Bu ülkede temyiz mahkemelerine ne gerek var? Bu kadar etkisiz ve yetkisiz ise Yargıtay, Danıştay, yani bir bütün olarak temyiz kurumu kendini lağvetsin ya da siyasi iktidar sopa haline getirdiği yerel mahkemeyi, nihai mahkeme olarak kabul etsin. Abdullah Zeydan, bugün avukatlarının somut delillerine rağmen, gitmediği bir yer, yapmadığı bir konuşma ve bulunmadığı bir fiilden caza aldı. Yapmadığı konuşmayı propaganda olarak söylediler. Ne propaganda ne götürülmek istenilen bir malzeme ne yardım yataklık ne de üyelik suçu oluşmamıştır. Ama bir defa ferman yüksek yerden yazılmış. Bugün avukatlar savunma yapsaydılar bile bu karar önceden belliydi. Bir diğer husus ise avukatların yaptığı savunmalar ne zamandan beri mahkeme heyetleri için can sıkıntısı oluyormuş. Savunma yaparken avukata 'Canımızı sıkıyorsunuz' diyorlar. Milyonlarca insanın canını yaptığınız işlerle zaten sıkıyorsunuz" dedi.

- Diyarbakır