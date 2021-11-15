HDP'li vekilden Diyarbakır'da Öcalan için skandal özgürlük çağrısı! Sözlerinin devamı daha beter: Çözüm Öcalan

Teröre yardım gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılan Hdp'nin milletvekillerinden terörist başı Öcalan'ı öven söylemler kullanmaya devam ediyor. Son olarak HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyerek, "Çözüm Öcalan'da" dedi.

DİYARBAKIR İLK KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün 3'üncü Olağanüstü Kongresini gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na Zeyyat Ceylan ve Gülistan Atasoy seçildi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarının atıldığı kongrede konuşma yapan HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, PKK elebaşına özgürlük istedi.

"ÖCALAN'IN ÖNÜ AÇILMALI"

"Kürt sorununun çözümü demokrasiden, diyalogdan geçer" diyen ve terörist elebaşından 'sayın' diye bahseden Öztürk, "Bu da Öcalan'ın önünün açılmasıyla mümkün. Putin ve Biden size derman olmaz." açıklamasında bulundu.

"ÖCALAN UMUTTUR"

Öztürk, sözlerinin devamında "Öcalan sadece Kürt halkı için değil, Türkiye halkları, Ortadoğu için umuttur. Bugün dünya halkları Öcalan'ın özgürlüğünü talep ediyor. Bu gerçekliği görün. Diyalog dışında bir seçenek yok." diye konuştu.

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