HDP'li vekilden Diyarbakır'da Öcalan için skandal özgürlük çağrısı! Sözlerinin devamı daha beter: Çözüm Öcalan
Şu sıralar partisi teröre yardım ve yataklıktan kapatma durumuyla karşı karşıya olan HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. Öztürk, konuşmasının devamında skandal ifadelerini daha da ileriye götürerek, "Çözüm Öcalan" sözlerini kullandı.
Teröre yardım gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılan Hdp'nin milletvekillerinden terörist başı Öcalan'ı öven söylemler kullanmaya devam ediyor. Son olarak HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyerek, "Çözüm Öcalan'da" dedi.
HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün 3'üncü Olağanüstü Kongresini gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na Zeyyat Ceylan ve Gülistan Atasoy seçildi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarının atıldığı kongrede konuşma yapan HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, PKK elebaşına özgürlük istedi.
"Kürt sorununun çözümü demokrasiden, diyalogdan geçer" diyen ve terörist elebaşından 'sayın' diye bahseden Öztürk, "Bu da Öcalan'ın önünün açılmasıyla mümkün. Putin ve Biden size derman olmaz." açıklamasında bulundu.
Öztürk, sözlerinin devamında "Öcalan sadece Kürt halkı için değil, Türkiye halkları, Ortadoğu için umuttur. Bugün dünya halkları Öcalan'ın özgürlüğünü talep ediyor. Bu gerçekliği görün. Diyalog dışında bir seçenek yok." diye konuştu.
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