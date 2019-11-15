HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

15.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 01:00

DİYARBAKIR'da araçların ateşe verilerek polise saldırı düzenlenen olay ile 2015'te ele geçirilen patlayıcıdaki izlerlerle parmak izi eşleşen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yoldan geçen 5 otomobili durdurup içerisindeki indirdikten sonra araçlarla yolu trafiğe kapatıp eylem yapan ve güvenlik güçlerine saldırıda bulunan PKK'lı teröristlerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Olay yerinden alınan parmak izlerinden biri, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun ile eşleşti. Yapılan detaylı incelemede M.Ş. Tosun'un parmak izi, 11 Ekim 2015'te merkez Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerdekilerle de eşleşti.Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca M.Ş. Tosun hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. M.Ş.Tosun, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA