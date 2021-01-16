HDP'li Leyla Güven'in PKK'ya desteği, teröristlerin sözde yöneticilere gönderdiği raporlara yansıdı

Terör soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in örgüte moral ve motivasyon sağlamak için ölüm orucuna...

Terör soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in örgüte moral ve motivasyon sağlamak için ölüm orucuna başladığı, teröristlerce hazırlanan raporlara yansıdı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'yı överek dağa katılımları destekleyen açıklamalar yapan, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezası alan ve 22 Aralık 2020'de tutuklanarak cezaevine konulan Güven'in kışkırtıcı açıklamaları terör örgütünden ele geçen raporlarda yer aldı.

Yeni yılın ilk günlerinde Şırnak İl jandarma Komutanlığınca Gabar'da gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sonuçlarını sosyal medya hesabından "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi, inlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin." ifadeleriyle duyurduğu Yıldırım Operasyonlarının ardından bölgede arama tarama faaliyetleri yürütüldü.

Aramalarda turuncu kategorideki "Fırat Şah" kod adlı İbrahim İldeniz, "Serhildan Cudi" kod adlı Muhammet Şirin Anakin, "Mervan Kerkük" kod adlı Zana Hazi adlı teröristlerin yazdığı "Botan saha komutanlığına bireysel yoğunlaşma raporumdur" adlı raporlar ele geçirildi.

Huzursuz olan örgüt mensuplarına moral desteği

Teröristlerin, moral ve motivasyon kaybı yaşayan örgüt mensuplarının durumu hakkında sözde üst yöneticilerine hitaben yazdıkları raporlarda, örgütün operasyonlarla iyice köşeye sıkıştığına yönelik tespitler yer aldı.

Raporlarda, örgütün varlığını sürdürebilmesi ve huzursuz olan teröristleri örgüt içerisinde bir arada tutmak için eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in nasıl devreye girdiği anlatıldı.

Teröristler tarafından el yazısıyla yazılan raporlarda, Güven'in milletvekili olduğu dönemde başlattığı ölüm orucu eyleminin teröristlerde olumlu etki yarattığı ve teröristlerin 2019'a daha moralli başlamalarını sağladığı açıkça ifade edildi.

Yine teröristler tarafından yazılan raporlarda, Güven öncülüğünde başlayan ölüm orucu eylemlerinin Irak, İran ve Suriye ile Avrupa ülkelerinde de yayılarak yurt dışında da kamuoyu oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe