HDP'li Kerestecioğlu: "Adli yıl açmayı, bina kurdelesi kesip yargıyı da hepten betonlaştırmak olarak anlıyorlar"
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HDP'li Kerestecioğlu: "Adli yıl açmayı, bina kurdelesi kesip yargıyı da hepten betonlaştırmak olarak anlıyorlar"

HDP'li Kerestecioğlu: 'Adli yıl açmayı, bina kurdelesi kesip yargıyı da hepten betonlaştırmak olarak anlıyorlar'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Adli yıl açmayı, bina kurdelesi kesip yargıyı da hepten betonlaştırmak olarak anlıyorlar.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Adli yıl açmayı, bina kurdelesi kesip yargıyı da hepten betonlaştırmak olarak anlıyorlar." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yapılan bazı konuşmaları hatırlatan Kerestecioğlu, "Yargıtay Başkanı'nın konuşmasına baktığımızda o da 190 bin metrekarelik arsa üzerine 422 bin metrekarelik kapalı alana sahip binaların inşa edildiğini bildirdi. Anlıyoruz ki adli yıl açmayı, bina kurdelesi kesip yargıyı da hepten betonlaştırmak olarak anlıyorlar. Adli yıl açılışı değil betonlaşmış yargı düzeni demek aslında daha doğru." ifadesini kullandı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu'nun "1 Eylül Dünya Barış Günü"nü kutlamak için bir miting düzenlemek istediğini belirten Kerestecioğlu, "Ancak valilik ve emniyet önce mitingin yerini değiştirdi sonra da hiç kimsenin katılmaması için 3 ile 5 saatleri arasında mitingin yapılmasına müsaade edeceklerini söyledi. Benzer engelleme ve yasak haberleri başka şehirlerden de geldi." diye konuştu.

Muğla, Antalya, Çanakkale'de yanan ormanla Tunceli, Şırnak ve Bitlis'te yanan ormanların bir tutulmadığını da savunan Kerestecioğlu, "Ancak Manavgat'taki yangın da Hozat'taki yangın da aynı şekilde bizim içimizi yakıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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HDP'li Kerestecioğlu: "Adli yıl açmayı, bina kurdelesi kesip yargıyı da hepten betonlaştırmak olarak anlıyorlar" - Haberler
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