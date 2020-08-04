HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor Ankara'da öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle HDP'nin 2 yıl uzaklaştırma cezası verdiği Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 8 yıla kadar hapsi istendi.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAYIP HASTANEYE GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Ankara Dikmen'de yaşayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, 15 Temmuz'da 2 çocuğunun annesi lise öğretmeni eşi Ebru Işık ile tartıştı. Mensur Işık, iddiaya göre tartışma sırasında eşine yumruk atıp, şiddet uyguladı. Mensur Işık, hastaneye gitmesine izin vermediği eşinin, yardım istememesi için cep telefonuna da el koydu. Mensur Işık, ağrıları artması üzerine eşini daha sonra, özel hastaneye götürdü. Ebru Işık, hastanedeki tedavisinin ardından Mensur Işık'tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mensur Işık hakkında soruşturma başlattı. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Öte yandan Mensur Işık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'eşi kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Mensur Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA