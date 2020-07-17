HDP'li Işık'a 'eşe karşı kasten yaralama'dan soruşturma
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HDP'li Işık'a 'eşe karşı kasten yaralama'dan soruşturma

ANKARA'da öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

HDP'li Işık'a 'eşe karşı kasten yaralama'dan soruşturma
17.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:40

ANKARA'da öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Ebru Işık'a hastaneden verilen darp raporu da soruşturma dosyasına girdi. DHA'nın ulaştığı raporda Işık'ın sol gözünde açılma, morluk, sağ kolunda sıyrık olduğu yer aldı.

Ankara Dikmen'de oturan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, önceki gün 2 çocuğunun annesi lise öğretmeni eşi Ebru Işık ile tartıştı. Mensur Işık, tartışma sırasında eşine yumruk atıp, şiddet uyguladı. Mensur Işık, hastaneye gitmesine izin vermediği eşinin, yardım istememesi için cep telefonuna da el koydu. Mensur Işık, ağrıları artması üzerine eşini yaklaşık 11 saat sonra, 20 kilometre uzaklıktaki özel hastaneye götürdü. Ebru Işık, burada kendisini muayene eden doktordan yardım isteyince durum polise bildirildi.

ŞİKAYETÇİ OLDUPolis ekibi tarafından Çankaya Polis Merkezi'ne götürülen Ebru Işık, ifadesinde eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını bu nedenle tartıştıklarını ileri sürerek, "15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine 'Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem' dedim. Bana küfür etti, 'bu evde kalamazsın' dedi. Odama geçtim, ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken 'Ben gitmiyorum, sen git bu evden' dedim. Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, 'Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim' dedi. Doktora yaşadığım durumu anlattım. Bunun üzerine hastane 155'e bilgi vererek, polis çağırdı. Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık'tan davacı ve şikayetçiyim" dedi.İFADE DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU YOKIşık'ın ifadesinin ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Milletvekili Mensur Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi de Işık için 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. Öte yandan Ebru Işık'ın şikayetinden vazgeçtiğine ilişkin ifade değişikliği yönünde savcılığa bir başvuru yapılmadığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ali İçi Şiddet Bürosu tarafından 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmanın da şüphelinin milletvekili olması nedeniyle Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderileceği ve soruşturmayı bu büronun yürüteceği belirtildi.DARP RAPORU DOSYADA

Öğretmen Ebru Işık'a, Etimesgut ilçesinde götürüldüğü hastanede verilen darp raporu da soruşturma dosyasına girdi. DHA'nın ulaştığı raporda, Işık'ın sol göz dış tarafında açılma ve yırtılma, sol gözaltı kemik üstünde 2 santimetre morluk, sağ ön kolunda hafif morluk ve sıyrık olduğu yer aldı.


Kaynak: DHA

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