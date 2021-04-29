HDP'li İpekyüz, tam güvenceli kapanma olması gerektiğini savundu
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HDP'li İpekyüz, tam güvenceli kapanma olması gerektiğini savundu

HDP'li İpekyüz, tam güvenceli kapanma olması gerektiğini savundu
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmayı eleştirerek, tam güvenceli kapanma olması gerektiğini söyledi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmayı eleştirerek, tam güvenceli kapanma olması gerektiğini söyledi.

İpekyüz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak olan tam kapanmayı anımsatarak, Türkiye'de vatandaşlara salgın süresince elektrik desteği yerine elektrik firmalarına destek verildiğini, çiftçiye, yoksula, dezavantajlıya destek yerine büyük şirketlere kolaylık sağlandığını savundu.

Türkiye'de işsiz sayısının ve asgari ücretle geçinenlerin sayısının çok yüksek düzeyde olduğunu dile getiren İpekyüz, "Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya'da yevmiyeyle çalışan, günübirlik çalışan işçiler var. Sosyal güvence zaten yok. Bu günübirlik çalışan insanlar şimdi 18 gün boyunca ne yapacaklar? Hiçbir açıklama yok. 'Yasak, evde otur'. Bu sokağa çıkma yasağı, kapanma değil. Tam güvenceli kapanma olmazı lazım." diye konuştu.

Kovid-19 aşısı konusunda son günlerde yapılan açıklamaları da eleştiren İpekyüz, bir an önce bütün yurttaşlara aşı yapılması gerektiğini kaydetti.

Basın mensuplarının, "CHP'li Faik Öztrak, partinizi emperyalistlerin gölgesinde siyaset yapmakla suçladı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yanıtlayan İpekyüz, Türkiye'de son dönemde her konuda bir hamasi nutuk çıktığını ve hemen HDP'yle ilgili konuşulduğunu belirterek, "HDP'nin geldiği gelenek, antiemperyalizmin öncülüğüdür, bayrağın öncülüğüdür." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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