HDP'li İpekyüz: "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'li İpekyüz: "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür"

HDP'li İpekyüz: 'Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Batman ve bazı bölge illerinin, altyapıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle elektriklerinin sıkça kesildiğini belirterek, "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Batman ve bazı bölge illerinin, altyapıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle elektriklerinin sıkça kesildiğini belirterek, "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür." dedi.

İpekyüz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Batman başta olmak üzere Şırnak, Mardin, Siirt, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da elektrik ve su kesintilerinden kaynaklı büyük sorunlar yaşadığını kaydetti.

"Bölgede kaçak elektrik kullanıldığı" söylemlerin doğruyu yansıtmadığını ileri süren İpekyüz, "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür. Özelleştirme maddelerinden birisi de budur. Ama DEDAŞ bundan muaftır. Kaçaklar daha çok altyapıdan kaynaklanıyor. Bunun çözümünü de oradaki vatandaşa yüklüyorlar." diye konuştu.

İpekyüz, bu illerde elektrik sayaçlarının 5 hane, 10 hane için tek sayaç şeklinde düzenlendiğini, 9 hane elektrik faturasını öderken, bir hanenin ödememesinin de kesinti sebebi olduğunu iddia etti.

Yaşam, sağlık, tarım ve eğitimin, elektrik ve su ile birebir ilintili olduğunu vurgulayan İpekyüz, "20 gün elektrik vermediğiniz bir yerde, aslında birçok sistemi de sonlandırmış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP'li İpekyüz: "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:37:51. #1.15#

title