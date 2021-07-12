HDP'li İpekyüz: "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Batman ve bazı bölge illerinin, altyapıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle elektriklerinin sıkça kesildiğini belirterek, "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Batman ve bazı bölge illerinin, altyapıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle elektriklerinin sıkça kesildiğini belirterek, "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür." dedi.

İpekyüz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Batman başta olmak üzere Şırnak, Mardin, Siirt, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da elektrik ve su kesintilerinden kaynaklı büyük sorunlar yaşadığını kaydetti.

"Bölgede kaçak elektrik kullanıldığı" söylemlerin doğruyu yansıtmadığını ileri süren İpekyüz, "Elektrik şirketleri dağıtım yaparken altyapıyı düzeltmekle yükümlüdür. Özelleştirme maddelerinden birisi de budur. Ama DEDAŞ bundan muaftır. Kaçaklar daha çok altyapıdan kaynaklanıyor. Bunun çözümünü de oradaki vatandaşa yüklüyorlar." diye konuştu.

İpekyüz, bu illerde elektrik sayaçlarının 5 hane, 10 hane için tek sayaç şeklinde düzenlendiğini, 9 hane elektrik faturasını öderken, bir hanenin ödememesinin de kesinti sebebi olduğunu iddia etti.

Yaşam, sağlık, tarım ve eğitimin, elektrik ve su ile birebir ilintili olduğunu vurgulayan İpekyüz, "20 gün elektrik vermediğiniz bir yerde, aslında birçok sistemi de sonlandırmış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen