HDP'li Gergerlioğlu: "Üstü kapalı bir devalüasyon yaşıyoruz" - Haberler
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HDP'li Gergerlioğlu: "Üstü kapalı bir devalüasyon yaşıyoruz"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, üstü kapalı bir devalüasyon yaşandığını öne sürdü.

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, üstü kapalı bir devalüasyon yaşandığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevini yapmadığını savunarak, "Komisyon Başkanı kesinlikle tek bir ihlale çözüm bulmuyor, tek bir konuda bile 'ihlal vardır' kararı çıkmıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına değinen Gergerlioğlu, "Bu sözleri çok önemli ve anlamlı buluyorum. Biz, kısır siyasi çekişmelerden kurtulup toplumsal değişim ve dönüşümü sağlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, CHP'nin KHK'lılar konusunda adım atmaya başladığını belirterek, "CHP, KHK gerçeğiyle de yüzleşmeye başladı. Şu anda CHP, KHK zulmüne uğrayan binlerce insanla görüşüyor. Bunu bir HDP'li olarak destekliyorum, tebrik ediyorum. Bunlar çok doğru adımlardır." diye konuştu.

Esnafın halinin perişan olduğunu ve bugün doların 11 TL'ye dayandığını söyleyen Gergerlioğlu, "Resmen bir felaket yaşıyoruz. Üstü kapalı bir devalüasyon yaşıyoruz. Esnaf bitik durumda. Bunun etkileri çok daha yaygın ve vahim olarak kısa bir süre sonra ortaya çıkacak." görüşünü savundu.

Bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını da öne süren Gergerlioğlu, bu sorunları sıraladı.

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AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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