HDP'li Gergerlioğlu: "Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü"

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olduğunu belirterek, "Maalesef vakalar artıyor. Her geçen gün, her yerden kadına yönelik sözlü, fiziksel, görsel her türlü şiddet vakası yağıyor maalesef. Türkiye kamuoyu bunu konuşuyor." diye konuştu.

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Gergerlioğlu, "Ekonomiyi batırmış durumdalar. Dün gece petrol istasyonlarının önünde kuyruktan geçilmiyordu. Herkes 3-5 kuruş daha ucuza benzin alabilmek için kuyruktaydı. Benzine, motorine 1 liranın üzerinde zamlar geldi. LPG yine çok zamlandı. Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü. Dolar, avro aşırı bir şekilde artmış durumda. Borç faizleri hızla artmış durumda. Çok riskli bir ülke durumuna gelmiş haldeyiz." ifadesini kullandı.

Bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını da öne süren Gergerlioğlu, bu sorunları sıraladı.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

