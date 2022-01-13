HDP'li Gergerlioğlu: "Tramvay Kafe dosyasını takip ediyoruz"

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'de Mimar Sinan Üst Geçidi'nin altındaki "Tramvay Kafe"nin, usulsüz şekilde bazı kişilere tahsis edildiğine dair iddialar olduğunu belirterek, "Tramvay Kafe dosyasını takip ediyoruz. Ben, bu işin peşini bırakmayacağım." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'deki "Tramvay Kafe"ye ilişkin iddialara değindi.

"Tramvay Kafe" ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasındaki sözleşmeyi basın mensuplarına gösteren Gergerlioğlu, "Kapalı alan 160 metrekare, açık alan 400 metrekare, toplamda 560 metrekarelik bir alan tahsis edilmiş." diye konuştu. Sözleşmeye uyulmadığını ve "Tramvay Kafe"nin genişlediğini savunan Gergerlioğlu, "Bir taraftan kafecilik yapılıyor bir bakıyorsunuz bir gün kuru kahveci, bir gün balık ekmekçi açılıyor. Ne yapıldığı belli değil. 400-500 metrekare kapalı alana ulaşılmış durumda." iddiasında bulundu.

Konuya ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptıklarını ancak sorularına tatminkar bir cevap gelmediğini kaydeden Gergerlioğlu, "Tramvay Kafe dosyasını takip ediyoruz. Ben, bu işin peşini bırakmayacağım." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını da ileri sürerek, buna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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