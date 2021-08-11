HDP'li Gergerlioğlu: "Orman yangınlarında maddi manevi çok büyük kayıplarımız oldu"
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HDP'li Gergerlioğlu: "Orman yangınlarında maddi manevi çok büyük kayıplarımız oldu"

HDP'li Gergerlioğlu: 'Orman yangınlarında maddi manevi çok büyük kayıplarımız oldu'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşanan orman yangınlarında maddi ve manevi büyük kayıpların olduğunu belirtti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşanan orman yangınlarında maddi ve manevi büyük kayıpların olduğunu belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, halkın vekili olarak tekrar Meclis'e geldiğini, milletvekilliği görevini çok daha aktif şekilde yürütmeyi sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde mevsim koşulları nedeniyle başlayan orman yangınlarının hala devam ettiğini, günlerdir süren yangınlarda devletin bu tür olaylara karşı hazırlıksız olduğunu gördüklerini belirten Gergerlioğlu, ormanların ve köylerin kendi kendine yanarak kül olduğunu ifade etti.

Orman yangınlarının telafisi uzun yıllar alacak sonuçlar bıraktığının altını çizen Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Yaşanan orman yangınlarında maddi manevi çok büyük kayıplarımız oldu. Yangın bölgelerinde yaşanan bazı hadiseler, orman yangınlarının ne derece vahim etnik yangınlara dönüşebileceğinin işareti olmuştur. Bu tabii olayları kullanarak birtakım etnik meseleler üzerinden kamplaşmayı sağlamaya çalışan iktidar anlayışını kınıyorum. Tabii yangınları bir şeylerin üzerine yıkarak Kürtlere yönelik nefret ve alerji duygularını azdırarak kendi iktidarını sağlamlaştırmaya çalışan bir anlayış var karşımızda. Bunlar çok tehlikeli hareketler. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle bu ülkenin batısındaki, doğusundaki tüm yangınları söndürmek zorundayız. Bu toprakların, o ağaçların hepsi bizim, tüm insanlar da bizim insanımızdır. Hepsine aynı duyarlılıkla bakıyoruz. Ne maddi ne manevi yangınlar olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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