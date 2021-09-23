HDP'li Gergerlioğlu: "Öğrenci yurtlarıyla, ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar var"

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğrenci yurtları ve ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar olduğunu ifade etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun "insan hakları ihlallerine rağmen" görevini yapmadığını savundu.

Öğrencilerin barınma sorunlarına değinen Gergerlioğlu, "Yurdun dört bir tarafında öğrenci yurtları ve ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar var. Neden böyle? Çünkü iktidar gerektiği anlamda devlet yurdu yapmadı. Özel yurtlar çok pahalı ve bundan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşanıyor, öğrenciler çok mağdur. İktidar ne yapıyor? Kendisine muhalif kişileri doldurmak için cezaevleri yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını ileri sürerek bu sorunları sıraladı.