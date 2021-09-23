HDP'li Gergerlioğlu: 'Öğrenci yurtlarıyla, ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar var' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Gergerlioğlu: "Öğrenci yurtlarıyla, ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar var"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğrenci yurtları ve ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar olduğunu ifade etti.

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğrenci yurtları ve ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar olduğunu ifade etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun "insan hakları ihlallerine rağmen" görevini yapmadığını savundu.

Öğrencilerin barınma sorunlarına değinen Gergerlioğlu, "Yurdun dört bir tarafında öğrenci yurtları ve ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar var. Neden böyle? Çünkü iktidar gerektiği anlamda devlet yurdu yapmadı. Özel yurtlar çok pahalı ve bundan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşanıyor, öğrenciler çok mağdur. İktidar ne yapıyor? Kendisine muhalif kişileri doldurmak için cezaevleri yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını ileri sürerek bu sorunları sıraladı.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi

DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi

 Babacan'dan Bahçeli'ye 'Kürt sorunu' cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir

Babacan'dan Bahçeli'ye "Kürt sorunu" cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir

 Kılıçdaroğlu'nun 'HDP meşrudur' yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı

Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Murat Kurum Binali Yıldırım
Magazin Ebru Gündeş Gökhan Çıra
Spor Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sultan Selim Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HDP'li Gergerlioğlu: 'Öğrenci yurtlarıyla, ev kiralarıyla ilgili çok büyük sorunlar var' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 12:54:46. #1.12#