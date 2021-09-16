HDP'li Gergerlioğlu, Kovid-19'a karşı 'aşı olun' çağrısında bulundu - Haberler
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HDP'li Gergerlioğlu, Kovid-19'a karşı "aşı olun" çağrısında bulundu

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
HDP'li Gergerlioğlu, Kovid-19'a karşı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olunması çağrısında bulundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olunması çağrısında bulundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen canlandırmada çarşaflı bir kadının zincire vurulmasına tepki gösterdi.

Aşı olunması çağrısında bulunan Gergerlioğlu, "Aşı olmadığı için ölen çok insan var. Doktorlardan bile aşı olmayan insanlar var, hastalığa yakalanıyor ve ölüyorlar. Aşı hastalığı önlemiyor ama hastalığın hafif geçirilmesini sağlıyor." diye konuştu.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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