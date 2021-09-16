HDP'li Gergerlioğlu, Kovid-19'a karşı "aşı olun" çağrısında bulundu
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olunması çağrısında bulundu.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olunması çağrısında bulundu.
Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen canlandırmada çarşaflı bir kadının zincire vurulmasına tepki gösterdi.
Aşı olunması çağrısında bulunan Gergerlioğlu, "Aşı olmadığı için ölen çok insan var. Doktorlardan bile aşı olmayan insanlar var, hastalığa yakalanıyor ve ölüyorlar. Aşı hastalığı önlemiyor ama hastalığın hafif geçirilmesini sağlıyor." diye konuştu.
"Aşılar 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıkların doğmasına yol açabilir" diyen Fatih Erbakan, pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün
Fatih Erbakan, koronavirüs varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na formül önerdi: İkisi beraber aday olsun