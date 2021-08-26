HDP'li Gergerlioğlu: "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede sıkıntılar var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'li Gergerlioğlu: "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede sıkıntılar var"

HDP'li Gergerlioğlu: 'Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede sıkıntılar var'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme konusunda çok büyük sıkıntılar var. Keyfi gerekçelerle insanlara denetimli serbestlikleri verilmiyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme konusunda çok büyük sıkıntılar var. Keyfi gerekçelerle insanlara denetimli serbestlikleri verilmiyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevini yerine getirmediğini, birçok hak ihlali başvurusunda gerekli incelemeleri yapmadığını savundu.

"Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme konusunda çok büyük sıkıntılar var. Keyfi gerekçelerle insanlara denetimli serbestlikleri verilmiyor." diyen Gergerlioğlu, bu konuyla ilgili kendisine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi.

Gergerlioğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik bir saldırı düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hangi kesimden olursa olsun, ifade ve örgütlenme özgürlükleri alanında özgürlüklerini kullanmaya çalışan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bu özgürlüklerini sonuna kadar kullanmaları, en ufak bir saldırıya uğramamaları gerektiğini söylüyoruz. Hiçbir ayrımcılık yapmadan bunu söylüyoruz. İYİ Partili Kavuncu'ya da geçmiş olsun diyoruz. Polisin bu tür saldırılara göz yummamasını, daha dikkatli olmasını, saldırganların bulunması noktasında da görevini yapması gerektiğini söylüyorum."

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını ileri sürerek, bu sorunları sıraladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Hamid Karzai Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
HDP'li Gergerlioğlu: "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede sıkıntılar var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:09:10. #1.14#

title