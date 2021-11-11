HDP'li Gergerlioğlu: "Büyük bir ekonomik deprem yaşanıyor" - Haberler
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HDP'li Gergerlioğlu: "Büyük bir ekonomik deprem yaşanıyor"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Büyük bir ekonomik deprem yaşanıyor.

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Büyük bir ekonomik deprem yaşanıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dolar ve avronun yine arttığını, iktidarın ekonomiyi yönetemeyeceğinin apaçık şekilde ortaya çıktığını savundu. HDP'li Gergerlioğlu, "Büyük bir ekonomik deprem yaşanıyor. Bu depremin müsebbibi iktidardır, yönetememe halidir. Yönetemiyor ve insanları, esnafı, işçiyi, memuru perişan ediyor. Kısa sürede erken seçimin olması lazım." ifadesini kullandı.

Bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını da öne süren Gergerlioğlu, bu sorunları sıraladı.

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AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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