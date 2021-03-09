HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın teröristlere destek verdiği görüntülerini paylaşarak "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın görüntülerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu paylaşımına "Canım sağ oldukça babam, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" notunu düştü.

PERVİN BULDAN'DAN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN SÖZLERİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı konuşmada "Biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız dağlarda. Bu insanlar dağlarda, Hakkarili gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda." ifadelerini kullanıldı.