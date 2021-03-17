HDP'li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu' yorumu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HDP'li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu' yorumu

17.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:53
HDP'li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu' yorumu

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş, milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerliğoğlu'nun Meclis Genel Kurulunda oturmaya devam etmesine ilişkin, "Vekilimizin kendi takdiridir.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş, milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerliğoğlu'nun Meclis Genel Kurulunda oturmaya devam etmesine ilişkin, "Vekilimizin kendi takdiridir. Biz onun yanındayız, destek ve dayanışmamız olacak. Geri kalanına Meclis Başkanvekili ve başkanlık divanı karar verecek" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Bektaş basın açıklaması düzenledi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun halen Genel Kurulda oturmaya devam ettiğini belirten Bektaş, "Vekilimizin kendi takdiridir. Biz onun yanındayız, destek ve dayanışmamız olacak. Geri kalanına Meclis Başkanvekili ve başkanlık divanı karar verecek. Bizim inisiyatifimizde olan bir şey değildir" diye konuştu. - ANKARA

HDP'li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu' yorumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu' yorumu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:56:03. #1.14#
title