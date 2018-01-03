Hdp İzmir Milletvekili Doğan Açıklaması

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, son KHK ile getirilen taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin geri çekilmesi ve tüm taşeron işçileri kapsayacak yeni bir düzenleme yapılması için mücadele edeceklerini söyledi.



Doğan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin şartları eleştirdi.



Taşeron olarak çalışanların önemli bir bölümünün kamuda kadroya alınmayacağını savunan Doğan, belediye ve il özel idarelerinde çalışan yaklaşık 450 bin taşeron işçiye kamu işçiliği kadrosu yerine iktisadi teşekkül işçiliği getirildiğini belirtti.



Düzenlemenin en önemli sorunlarından birinin güvenlik soruşturması şartı olduğunu ifade eden Doğan, şunları söyledi:



"Taşeron düzenlemesinin OHAL koşullarında KHK ile çıkarılmasının nedenlerinden biri konunun Anayasa Mahkemesine taşınmasının engellenmek istenmesidir. HDP olarak son KHK ile getirilen taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin geri çekilmesi ve tüm taşeron işçileri kapsayacak ayrımsız, şartsız ve koşulsuz yeni bir düzenleme getirilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Tüm emekçileri ve demokrasi güçlerini taşeron işçilerin hak mücadelesi sürecine dahil olmaya ve bu mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."