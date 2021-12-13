Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

Halkların Demokratik Partisi, önceki gün Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde İstanbul İl Kongresi'ni yaptı. Ancak kongrede teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine çeşitli sloganlar atılarak, örgütsel marşlar okundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP'nin İstanbul 4. Olağan Kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da suç duyurusunu acil olarak işleme alarak, kongre hakkında soruşturma başlattı.

MİTHAT SANCAR VE MİLLETVEKİLLERİ KATILDI

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.

"NE İÇİN YÜRÜDÜĞÜMÜZÜ BİLİYORUZ"

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, kongrede gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Nasıl yürüdüğümüz, nereye yürüdüğümüzü, ne için yürüdüğümüzü biliyoruz. Bu ülkenin halklarının büyük barışa, güçlü demokrasiye ihtiyacı var. Bu ülkenin emekçilerinin yoksullarının aşa, işe refaha ihtiyacı var. Mağdurların, ezilenlerin, adalete ve onurlu bir yaşama ihtiyacı var. HDP bunun içindir. HDP özgürlük, barış, demokrasi, ekmek, iş aş, onur için vardır. Bunun sözünü veriyoruz. En yakın zamanda bu ülkeye getireceğiz. Bu ülkeye yeni başlangıcı, onurlu yaşamın, adil bir düzeninin inşasını mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunu gençlerin bitmez tükenmez heyecanı, bizlere verdikleri cesaret ve umutla gerçekleştireceğiz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet