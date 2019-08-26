HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
-HDP heyetini Kılıçdaroğlu'nu ziyareti HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü'den oluşan HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
26.08.2019 19:57
-HDP heyetini Kılıçdaroğlu'nu ziyareti HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü'den oluşan HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Kaynak: AA