Hdp Hakkari Milletvekili Irmak Hakkındaki Dava

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve dosyası "güvenlik" gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın yargılanmasına devam edildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Irmak, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Irmak'ın "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve farklı tarihlerdeki basın açıklamalarında 6 kez "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 21 yıldan 52,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Savcı, Irmak'ın "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak", "suç ve suçluyu övmek" suçlarından ise beraati ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Mütalaaya ilişkin savunma için süre talep eden Irmak, duruşmada hazır edilerek savunma yapmak istediğini belirtti.



Mahkeme, sanık aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların mevcut olması, katıldığı eylemlere ilişkin görüntü inceleme tutanağı bulunması ile üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti doğrultusunda Irmak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Duruşmayı, HDP Milletvekilleri Ziya Pir, Leyla Birlik, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nihat Akdoğan ve Irmak'ın yakınları da izledi.



İstenilen ceza



İddianamede, HDP Hakkari Milletvekili Irmak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak", "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 23,5 yıldan 105 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyeti halinde hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyordu.