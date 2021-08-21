HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Şırnak'ta partililerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Şırnak'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Şırnak'ta partililerle buluştu
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şırnak'ta partililerle bir araya geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şırnak'ta partililerle bir araya geldi.

"Halk buluşması" toplantılarına katılmak üzere geldiği Şırnak'ta partisinin il başkanlığı önünde partililere seslenen Sancar, "Siz bizim gururumuzsunuz, onurumuzsunuz, gücümüzsünüz, inancımız ve irademizsiniz." dedi

Şehir şehir gezdiklerini dile getiren Sancar, bütün yöneticilerle her gün ev ev dolaştıklarını, güçlerini halktan aldıklarını söyledi.

"Önümüzdeki dönemde kritik kararları alma dönemidir. Finalde neyi nasıl yapacağımızı ortaya koyacağımız halkımıza ilan etmemiz gerekiyor." diyen Sancar, "Yolumuz demokrasi, özgürlük, barış ve adalettir. Ülkenin her yerine demokrasi, özgürlük, eşitlik, gençlerin geleceği ve kadınların kendi belirledikleri yaşam biçimi arzuluyoruz." diye konuştu.

Programa DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Arda Turan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Şırnak'ta partililerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 19:55:03. #1.16#

title