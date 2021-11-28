HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mersin mitinginde konuştu Açıklaması - Haberler
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mersin mitinginde konuştu Açıklaması

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Politika
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mersin mitinginde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sahada olmadan, liste üzerinden pazarlık yapmanın bu ülkeye, halklara bir faydası yok. Önce ortak mücadele, ortak mücadele zemininde de seçim ittifaklarını mutlaka en geniş demokratik birlik çerçevesinde gerçekleştireceğiz.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sahada olmadan, liste üzerinden pazarlık yapmanın bu ülkeye, halklara bir faydası yok. Önce ortak mücadele, ortak mücadele zemininde de seçim ittifaklarını mutlaka en geniş demokratik birlik çerçevesinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Sancar, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda, partisince düzenlenen mitingde, erken seçim kararı alınması gerektiğini savundu.

Yapılacak bir genel seçime hazırlıklı olduklarını belirten Sancar, "HDP, ortak geleceğin güvencesidir." ifadesini kullandı.

Sancar, sorunların çözümü için önerilerinin bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim önerilerimizi hayata geçirecek birikimimiz, sorunları çözecek irademiz var. Çünkü biz bu ülkeye barışı getirmeye kararlıyız. Demokrasiden, barıştan, adaletten, özgürlükten yana olan herkes gelsin, birbirimizi ortak mücadele alanlarında daha fazla tanıyalım. Birbirimizle orada daha fazla diyalog içerisinde olalım. Daha büyük tecrübeleri birlikte biriktirelim ve seçim tartışmalarını onun üzerine kuralım. Sahada olmadan, liste üzerinden pazarlık yapmanın bu ülkeye, halklara bir faydası yok. Önce ortak mücadele, ortak mücadele zemininde de seçim ittifaklarını mutlaka en geniş demokratik birlik çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Buna inanın, bu konuda en küçük bir karamsarlığa kapılmayın."

Mitinge, CHP İl Başkanı Adil Aktay ve parti yöneticileri de katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mersin mitinginde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Mersin mitinginde konuştu Açıklaması

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