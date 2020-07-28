HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza
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HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza

HDP, eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'ı 2 yıl süreyle partiden çıkarma cezası verdi.

HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza
28.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:42

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da partisinin Yerel Yönetimler Bürosu'nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun kendileri ile biraz önce Muş Milletvekili Işık'ın durumu ile ilgili bilgi paylaştığını aktaran Beştaş, şöyle konuştu:

"Mensur Işık ile ilgili kamuoyunda eşine şiddet uyguladığı bilgisi yansıdı. Bugün Merkez Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda karar aldı. Disiplin hukukumuz, 'kadının beyanı esastır' ilkesinden hareketle tarafları dinledi. Hem Mensur Işık'ı hem de eşini dinlendi. Aslında daha kısa sürede kararın çıkması yönünde kamuoyunda bir hassasiyet vardı.

2 YIL SÜREYLE PARTİDEN ÇIKARILDI

Savunmalar ve iddialar alındı. Merkez Disiplin Kurulumuz, Mensur Işık'a 2 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verdi. Parti ile 2 yıl ilişkisi kesilmiştir. Bunu ilk kez Diyarbakır'dan açıklıyoruz."

"BİZİ DE ÇOK DERİNDEN ÜZMÜŞ VE SARSMIŞTIR"

HDP olarak kim tarafından ve kime uygulanırsa uygulansın şiddeti kabul etmeyeceklerini belirten Beştaş, aile içi ve toplumsal şiddet yönündeki mücadelenin öncülüğünü yürüten bir parti olarak bundan sonra da tutumlarının devam edeceğini vurguladı.

Partisinden bir milletvekilinin böyle bir mesele ile anılmasından üzgün olduklarını işaret eden Beştaş, "Şiddet uygulaması bizi de çok derinden üzmüş ve sarsmıştır. Bu bizim bakışımızı ve tutumumuzu asla etkilememiştir. Bu konuda gerekirse öz eleştiriden kaçınmayacağız. Halkımıza bu konuda öz eleştirel yaklaşımımız devam edecektir. Çünkü şiddet kesinlikle hiçbir şekilde ıskalayacağımız, meşru göreceğimiz veya arkasında duracağımız bir olgu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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