HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. HDP'den kapatma davasıyla ilgili ilk açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame üzerinden Anayasa Mahkemesi'nin belirleyeceği bir tarihte yargılama başlayacak. İşte sürecin detayları.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, HDP'ye kapatma davasının demokrasiye yeni bir darbe olduğu ileri sürülerek, "Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, iktidarın siyasi hesapları ve hukukun çiğnenmesiyle vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimiz hakkında kapatma davası açmıştır. Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir" denildi.

"MUTLAKA AMA MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

HDP'nin sadece bir parti değil aynı zamanda bir fikir olduğu ve demokratik siyasetten taviz verilmeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, "Bu fikir etrafında milyonlarca insan kenetlenmiş durumdadır. Milyonlarca insan siyasi iradesine ve geleceğine sahip çıkacaktır. Partimizin Merkez Yürütme Kurulu'nu yarın olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihsel mücadele geleneğiyle bu karanlık süreci atlatacağız. İnançlıyız ve kararlıyız. Mutlaka, ama mutlaka kazanacağız" ifadeleri yer aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılamayı yapacak. Başsavcılığın iddianamesi Anayasa Mahkemesi'nde dava iddianamesi olarak kabul edilecek. Bu iddianame üzerinden Anayasa Mahkemesi'nin belirleyeceği bir tarihte yargılamaya başlayacak.

HAZİNE YARDIMININ KESİLMESİNE KARAR VERİLEBİLİR

Yargılama kapsamında HDP'den bir savunma istenecek. HDP Yüce Divan'da savunma yapacak. Anayasa Mahkemesi HDP'nin terör örgütünün odak olup, olmadığına karar verecek. Eğer Anayasa Mahkemesi 'odak' olduğuna karar verirse süreç kapatmaya kadar gidebilecek. Ancak odak olmanın derecesi de belirleyici olacak. Anayasa Mahkemesi bazı HDP'liler hakkında siyaset yasağı koyup, partiyi kapatmayabilir ya da Hazine yardımının kesilmesine karar verebilecek. Parti kurucularına siyaset yasağı gelmesi de Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararlar arasında.

ANAYASA MAHKEMESİ USUL YÖNÜNDEN İNCELEYECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi Anayasa Mahkemesi'ne gittikten sonra Anayasa Mahkemesi adeta bir mahkeme gibi o iddianameyi inceleyecek. Ardından usul eksiklik olup, olmadığına bakacak. Daha sonra iddianamenin kabulü aşamasında tensip tutanağı hazırlayacak.

600'DEN FAZLA İSME SİYASET YASAĞI

İddianamede, 600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı isteniyor. Siyasetin dışında bırakılması istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan ve Mithat Sancar da var. Terör örgütü PKK'yı övücü açıklamalar yapanlar, terörist cenazelerinde tabut omuzlayanlar da siyaset yasağı istenen isimler arasında.



