HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış

İzmir'de HDP il binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırganın, genç kadının cansız bedenini Whatsapp durumundan paylaştığı ortaya çıktı.

İzmir HDP İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri duyulması sonrasında bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Saldırgan bir süre sonra polise teslim olurken olayda bir parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN YAPTIM"

Gaziemir ilçesinde oturan O.G'nin 27 yaşında olduğu öğrenilirken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Bir kişinin ölümüne neden olan zanlı, Cumhuriyet'in haberine göre "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK'dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" ifadelerini kullandı.

VALİLİK: İSTİFA ETTİ

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

WHATSAPP'TAN PAYLAŞMIŞ

Olayın ardından şahıs, Whatsapp durumu üzerinden öldürdüğü Deniz Poyraz'ın cansız bedenini paylaştı. Fotoğrafın altında "leş bir" ifadesi dikkatlerden kaçmazken ekran fotoğrafını alan kişi katil zanlısını "O. sağlık memuru" olarak kaydettiği görüldü.