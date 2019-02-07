Hdp Antalya Milletvekili Kemal Bülbül Açıklaması

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Antalya'daki doğal afetler yangın gibi her yeri yakıyor. Afet yalnızca üreticileri değil baştan başa bütün ülkeyi etkiliyor." dedi.

Bülbül, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da yılın ilk aylarında Kemer'de, geçen ay da Kumluca, Demre, Finike, Muratpaşa ve Aksu'da etkili olan dolu, şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle seralar ve tarım arazilerinde ciddi ölçüde zararın meydana geldiğini belirtti.

Hükümetin, doğal afetlerden etkilenen

üreticilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik bazı kararlar aldığını hatırlatan Bülbül, "Afetten etkilenen üreticilere yapılacak devlet desteği bazı

koşullara bağlanmış. Çiftçilerinin zararının giderilmesine yönelik

ön koşullar gerçeklerle örtüşmüyor." diye konuştu.

Üreticilerin çoğunluğunun, kiraladığı toprakta seracılık

yaparak ailelerinin geçimini sağladığını dile getiren Bülbül, icar usulüyle seracılık yapan yurttaşların mağduriyetinin giderilmemesinin toplumsal adalet ve vicdan duygusunu yaraladığını ifade etti.

Üreticilere, ürünlerini sigortalayıp sigortalamadıklarının sorulduğunu aktaran Bülbül, "Üreticilerin çoğunda öfkeye ve buruk bir gülümsemeye yol açan bu soruya üreticiler 'Eğer sigortalamış olsam sizden niye destek isteyeyim?' gibi haklı bir soru sormaktadırlar." dedi.

Bülbül, Antalya'da yaşanan doğal afet ve sel baskınlarının yalnızca üreticilerin mağduriyetine yol açmadığını, Türkiye'nin bütün pazarlarında artan meyve ve sebze fiyatları yoluyla tüketicilerin de mağdur olmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Alınan önlemlerin, üreticilerin yaralarının sarılmasına yetmeyeceğini savunan Bülbül, "Antalya'da başlayan doğal afetler yangın gibi her yeri yakıyor. Afet yalnızca üreticileri değil baştan başa bütün ülkeyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA