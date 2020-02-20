HDP, Almanya'daki ırkçı terör saldırısını kınadı

20.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:30

HDP, Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısını kınadı.

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan imzasıyla yapılan açıklamada, bu tür katliamların Avrupa ülkeleri dahil bütün dünyada aşırı sağa müsamaha gösterilmesi ve ırkçı politikaların normalleştirilmesinin sonucu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Irkçılığa karşı mücadele yürüten bütün dünya halklarını ve zorla yerinde edilen ve mülteci konumunda olan halkları bu tür yabancı düşmanlığına ve katliamlara karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırıyı kınıyor ve ırkçı saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: AA