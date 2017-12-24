Hdp 2. Olağan Ağrı İl Kongresi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Başkanı Serpil Kemalbay, "Her birimizin refahı ve eşitliği yakalayabilmesi için birlikte mücadele etmeliyiz.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Başkanı Serpil Kemalbay, "Her birimizin refahı ve eşitliği yakalayabilmesi için birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.
HDP Ağrı İl Örgütünün 2. Olağan Kongresi, kentteki Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP'li milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Lezgin Botan, Mehmet Emin Adıyaman ve eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık katıldı.
Kemalbay, kongrede yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Her birimizin refahı ve eşitliği yakalayabilmesi için birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.
HDP'nin barışın partisi olduğunu ifade eden Kemalbay, "HDP, emekçilerin ve kadınların partisidir. HDP Soma'nın da Ermenek'in de, Amed ve Ağrı'nın da partisidir. Yeni bir yönetimi seçmek için buluştuk. Bugüne kadar emek harcayan Ağrı il yönetimine teşekkür ediyorum. Direnerek ve mücadele ederek kazanacağız." diye konuştu.
HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da Türkiye'nin barışa, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2005 yılında Diyarbakır'da 'Kürt sorunu benim sorunumdur' dediğinde hepimiz alkışlamıştık. Müzakerelerin sürdüğü 2013 yılında çıkıp 'Baldıran zehri de olsa içeceğim ve sorunu çözeceğim' dediği için alkışlamıştık. Bugün de ihtiyaç olan budur." dedi.
Belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Sakık, "Demokratik siyasetin önü açılmalıdır. Siyaset dünyası bunun için var." değerlendirmesinde bulundu.