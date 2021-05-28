HBB şehrin estetiğine önem veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

HBB şehrin estetiğine önem veriyor

HBB şehrin estetiğine önem veriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kent estetiğine değer katan çalışmalarına devam ediyor.

Çevreye ve doğaya büyük önem vererek çalışmalarını sürdüren HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesine bağlı Atatürk, Tayfur Sökmen ve Hüseyin Şanverdi caddelerinde bitkilendirme, bordür boyama ve mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriyor.

Toplamda 6 kilometrelik alanda dört farklı bitki ve mevsimlik çiçek kullanarak refüj ve kavşakları rengarenk bir görünüme kavuşturan Büyükşehir ekipleri, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

Töre cinayetinde iddianame hazırlandı! Hamile kardeşini gözünü kırpmadan öldürmüş
Töre cinayetinde iddianame hazırlandı! Hamile kardeşini gözünü kırpmadan öldürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HBB şehrin estetiğine önem veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:08:36. #1.14#

title